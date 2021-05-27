Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkinci el cep telefonlarına yetkili yenileme merkezi
Bakan Varank, "Cep telefonu yenileme merkezleri için standardı belirledik. Şu ana kadar 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı. Bir firmamız eksiklerini tamamlayarak ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı" dedi.
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Etiketler: Mustafa Varank
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