Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,43 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,4118 ve en yüksek 8,4687 seviyelerini gören dolar/TL, günü de 8,4563 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 8,4340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 10,2920'den, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 11,9140'tan alıcı buluyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,5'lik artışla 90,1 seviyesinden kapanmasının ardından bugün yeniden 90 kritik eşiğinin hemen altında hareket ediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin dolar endeksinde dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinde de etkisini gösterdiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin öne çıktığını bildirdi.

27 Mayıs güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyleydi: