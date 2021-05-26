İspanyol seyahat acentaları temsilcilerinden oluşan 40 kişilik heyet İstanbul'a geldi. Turizm profesyonellerinin bulunduğu heyet Türkiye'yi gezecek. Çeşitli turistik bölgelerde inceleme yapacak.

"Türkiye'ye turist göndermek istiyoruz"

Turizm acentası sahibi Maria Jose, "İspanya'nın hemen hemen bütün şehirlerinden turizm acentaları olarak toplandık. Büyük bir ekip olarak buradayız. Pandemi sürecini çok iyi yönettiklerine inanıyoruz. Sadece sağlık konusunda değil, diğer alanlarda da Türkiye'yi İspanya'ya tanıtmak ve turist göndermek istiyoruz" dedi.

Heyettekiler, uygulanan kurallardan, HES kodu ve PCR uygulamalarına kadar, müze, ören yerleri, otel ve restoranlardaki tedbirleri görüntü ve fotoğraflarla kayıt altına alacaklar. Elde ettikleri bilgileri ülkelerine aktaracaklar.

"Toplanan görüntüler basında yayınlanacak"

Turizmci Taner Aktaş ise, "İstanbul, Kuşadası, Pamukkale, Kapadokya ve Bolu üzerinden tekrar İstanbul'a dönecekler. Buradaki seyehat esnasında toplanan görüntüler canlı tv kanallarında ve basında yayınlanacak" diye konuştu.

Heyet, 31 Mayıs'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya gelecek.