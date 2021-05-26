Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İcra ve iflasa yeni düzenleme
[Fotoğraf: AA]
İcra ve İflas Kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni teklife göre icra ve iflas kapsamındaki satışlarda işletmenin devamlılığı ve ekonomiye katkısı gözetilecek.
Teklife göre; ticari ve ekonomik olarak bütünlük arz eden mal ve hakları bünyesinde bulunduran ya da bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan işletmelerin tamamı satılacak.
Teklifle, alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi korunacak. Konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek.
Teklif, iflas tasfiyesinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, iflas idare memurlarının niteliklerini artırmaya yönelik düzenlemeler de içeriyor.
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