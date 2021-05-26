Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 COVID-19 testi yapıldı. 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123 oldu.

166 kişinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 787'ye yükseldi.

Hasta sayısı 681 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e ulaştı.