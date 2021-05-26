Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak"

1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak. Yerli aşımızla ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

"Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımı yaklaştı"

Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. (COVID-19) Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim.

Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.