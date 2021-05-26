1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
"1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak"
1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak. Yerli aşımızla ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
"Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımı yaklaştı"
Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. (COVID-19) Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim.
Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.
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