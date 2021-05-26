Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Askeri yargı kanunu değişiyor
[Fotoğraf: AA]
AK Parti, askeri yargı kanununda değişiklik öngören teklifi Meclis'e sundu. Düzenlemede, askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında uygulanacak istisnai hükümler ile merciler yeniden düzenleniyor.
AK Parti'nin 20 maddelik kanun teklifine göre askeri suçların yargılamasında uzmanlaşmanın sağlanabilmesi için mahkemeler yeniden belirleniyor.
Askeri suçlardan dolayı soruşturma izni verecek makamlar da askerlerin görevlerine göre tayin edilecek.
Askeri hizmetin niteliğine göre, dilekçe ve davalara ilişkin evrak, en yakın amire de verilecek. Dava dilekçelerinde davacının sicili ve rütbesi de yer alacak.
Teklifle, askeri suçlarda üst-ast ilişkisinin hangi durumlarda dikkate alınmayacağı da düzenleniyor.
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