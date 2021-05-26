İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile 20 sanık yargılanıyor.

Sanık İsmail Güçlü duruşmada savunma yaptı. Güçlü, 2016'da Sarıyer'de gerçekleştirilen silahlı saldırıyı, Zindaşti'yi tanımadan maddi sıkıntılardan dolayı üstlendiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, davada yargılanan sanıkları ölümle tehdit ettiği belirlenen müşteki Orhan Ünğan hakkında ise suç duyurusunda bulunulması kararı aldı.

3 kişiyi öldürme suçundan yargılanıyor

Davada, Naci Şerifi Zindaşti'nin, 3 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Ayrıca 6 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet; yargılanan polis memurları hakkında ise çeşitli oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.

Davanın 3. duruşması 28 Eylül'de görülecek.