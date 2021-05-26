Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akşener 'sistem' önerisini açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İyi Parti'nin İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi içeren çalışmasını Meral Akşener açıkladı. İyi Parti'nin önerisine göre Cumhurbaşkanı bir kez 6 yıllığına seçilecek, seçim barajı yüzde 5'e düşürülecek.
İyi Parti'nin önerisine göre Cumhurbaşkanı seçildikten sonra aktif siyasete dönemeyecek. Meclis dışından bakan ataması olmayacak.
Akşener, yeni sistem taslağını partisinin grup toplantısında anlattı. 8 başlık altında önerilerini sıraladı.
İyi Parti'nin 'yeni sistem' taslağı
Buna göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri liseler ve harp akademileri yeniden açılacak. Üniversitelere kurum dışı rektör ataması yapılamayacak.
Anayasa Mahkemesi. HSK, YSK, YÖK, RTÜK ve Sayıştay üyeleri Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla seçilecek.
İyi Parti teklifi, Millet İttifakı ortakları ile de istişare edilecek.
Etiketler: Meral Akşener
Son Haberler
- 15:17
- 15:11
- 15:16
- 15:03
- 15:23
Sıradaki Haber
Bakan Varank: İmalat sanayisine kredi desteğinde değerlendirme süreci başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz