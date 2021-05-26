İyi Parti'nin önerisine göre Cumhurbaşkanı seçildikten sonra aktif siyasete dönemeyecek. Meclis dışından bakan ataması olmayacak.

Akşener, yeni sistem taslağını partisinin grup toplantısında anlattı. 8 başlık altında önerilerini sıraladı.

İyi Parti'nin 'yeni sistem' taslağı

Buna göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri liseler ve harp akademileri yeniden açılacak. Üniversitelere kurum dışı rektör ataması yapılamayacak.

Anayasa Mahkemesi. HSK, YSK, YÖK, RTÜK ve Sayıştay üyeleri Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla seçilecek.

İyi Parti teklifi, Millet İttifakı ortakları ile de istişare edilecek.

