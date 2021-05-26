Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda ülkede mikserler olduğunu ifade ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, Türkiye'de sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir."

Sayın Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan’ın

emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 26, 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız." ifadelerini kullandı.