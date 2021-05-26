Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile görüşecek
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala’da bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Ankara’da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanlarda pozitif bir gündem geliştirilmesi yönünde mutabık kalmışlardı.
Bu çerçevede, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs 2021 tarihinde Kavala’da biraraya gelecektir."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Doğu Akdeniz
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