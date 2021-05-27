Kocaeli'den pazartesi günü törenle uğurlanan 2 ihracat treni Kars'a ulaştı. Trenler, gümrükleme işleminin ardından sabah saatlerinde Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine uğurlanacak.

Toplam 41 konteynerden oluşan 2 ihracat treni, yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyor.

Trenler, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek.

Toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.