Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 01:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan 2 tren, Kars Garı'na ulaştı. Trenler, yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine gidecek.
Kocaeli'den pazartesi günü törenle uğurlanan 2 ihracat treni Kars'a ulaştı. Trenler, gümrükleme işleminin ardından sabah saatlerinde Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine uğurlanacak.
Toplam 41 konteynerden oluşan 2 ihracat treni, yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyor.
Trenler, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek.
Toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.
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