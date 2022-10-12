Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 23:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Dönmez: Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor. Karadeniz gazında artık son virajları dönüyoruz" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz gazı için hedefin 2023 olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti;
Takvim yaprakları bir bir azalırken, yerin 2200 metre altında Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor. Karadeniz gazında artık son virajları dönüyoruz. Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi. Hedef 2023.
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