Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz gazı için hedefin 2023 olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti;

Takvim yaprakları bir bir azalırken, yerin 2200 metre altında Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor. Karadeniz gazında artık son virajları dönüyoruz. Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi. Hedef 2023.