Varank, Twitter hesabından, ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine, ilişkin paylaşım yaptı.

Ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğine işaret eden Varank, "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, ayrıca AB ve ABD'deki resesyon beklentisinin, gelecek dönemde ülke sanayisi üzerinde de bir miktar baskı oluşturacağını kaydetti.