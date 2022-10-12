Resmi temaslar için Hollanda'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan van der Burg ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve bu konudaki iş birliği alanları ele alındı.

Bakan Soylu'ya, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit de eşlik etti.