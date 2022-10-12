Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca, yeni üyelerin görev yapacakları dairelerin belirlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Buna göre Deniz Gül, Abdullah Alacahan ve Nurullah Bodur 10. Ceza; Alpaslan Azapağası, Ali Murat Soylu ve Emine Erdoğan 9. Ceza; Sırrı Topluyıldız ise 11. Ceza dairelerinde görevlendirildi.

Döndü Deniz Bilir'in 11. Hukuk, Necmi Apaydın'ın 7. Hukuk, Hamit Yelken'in de 1. Hukuk Dairesine görevlendirilmesi kararlaştırıldı.