Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı ile Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider önce başbaşa görüştü. Bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev masa tenisi de oynadı. O anlara ait görüntüler, Erdoğan Dijital Medya'dan hesabından paylaşıldı.

Erdoğan, yarın düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde ise Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.

Erdoğan, Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor. Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.