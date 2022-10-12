Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: ABD Senatosu'nun adımı olumlu
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan maddelerin yasa tasarısından çıkarılmasını değerlendirdi. ABD Senatosu'nun F-16 adımını olumlu karşıladıklarını söyleyen Kılıç, "Gelişme müttefiklik ruhuna uygun oldu" dedi.
Akif Çağatay Kılıç, F-16 alım sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.
Kongrede, Temsilciler Meclisi ile Senato tasarıları arasında uyumlaştırma sürecinin başlayacağını belirtti.
Kasım ayı ortasına kadar devam etmesi beklenen süreç sonunda F-16 alımının kesinleşmesini beklediğini ifade etti.
''Referans noktası olacaktır''
Kılıç'ın gündeminde Schengen sistemindeki sıkıntılara ilişkin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kabul ettiği rapor da vardı.
Gelişmeyi önemli bir adım olarak nitelendiren Kılıç, "Rapor bundan sonraki süreçte bir referans noktası olacaktır" dedi.
Kılıç, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkında ise, "Top bizde değil onlarda, beklentilerimiz yerine getirildiğinde ona uygun mukabele ederiz" değerlendirmesi yaptı.
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