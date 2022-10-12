Akif Çağatay Kılıç, F-16 alım sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kongrede, Temsilciler Meclisi ile Senato tasarıları arasında uyumlaştırma sürecinin başlayacağını belirtti.

Kasım ayı ortasına kadar devam etmesi beklenen süreç sonunda F-16 alımının kesinleşmesini beklediğini ifade etti.

''Referans noktası olacaktır''

Kılıç'ın gündeminde Schengen sistemindeki sıkıntılara ilişkin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kabul ettiği rapor da vardı.

Gelişmeyi önemli bir adım olarak nitelendiren Kılıç, "Rapor bundan sonraki süreçte bir referans noktası olacaktır" dedi.

Kılıç, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkında ise, "Top bizde değil onlarda, beklentilerimiz yerine getirildiğinde ona uygun mukabele ederiz" değerlendirmesi yaptı.