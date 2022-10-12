Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 18:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Astana'da görüşecek
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan temaslarının 2. gününde Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.
Erdoğan ikili görüşmeler kapsamında önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu, Türkiye'nin barış çabalarını ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor.
Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masada olacak.
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