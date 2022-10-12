Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova Enerji Forumu'nun açılışında konuştu.

Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıları "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendiren Putin, eylemi, Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkileri bozmak isteyenlerin yaptığını savundu.

Kuzey Akım arzını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Rusya lideri, TürkAkım'dan Türkiye ve Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam edeceğini belirtti. Putin, bunun için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabileceklerini açıkladı.

"Türkiye hayati bir öneme sahip"

SETA Dış Politika Araştırmacısı Bilgehan Öztürk, Putin'in doğal gaz açıklamalarını değerlendirdi.

Bilgehan Öztürk, "Türkiye hayati bir öneme sahip. Tıpkı tahıl anlaşmasında, barış görüşmelerinde olduğu gibi. Rusya, Türkiye'den yardım alma ve Türkiye'ye rol verme eğilimi içerisinde. Türkiye gibi denge sağlayan ülkelere ihtiyacı bulunuyor. Türkiye üzerinden açılım yapmaya çalışıyor Putin. Türkiye üzerinden gaz sevkiyatının kapasitesinde sorun yok." dedi.

“Türkiye gibi denge sağlayan ülkelere ihtiyacı bulunuyor. Türkiye üzerinden açılım yapmaya çalışıyor Putin. Türkiye üzerinden gaz sevkiyatının kapasitesinde sorun yok.”



SETA Dış Politika Araştırmacısı Bilgehan Öztürk, Putin’in doğal gaz açıklamasını @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/wBjc65bXaf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2022

Hedefinde ABD de vardı

Kuzey Akım 2'de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Kimseye yönelik bir kısıtlama yapmıyoruz. Bu sonbahar ve kış döneminde sevkiyatlar gerçekleştirebiliriz." dedi.

Putin'in hedefinde ABD de vardı.

Avrupa'yı kendi sattığı sıvılaştırılmış gazı (LNG) satın almaya zorlayabileceğini öne süren Putin, "ABD Artık daha yüksek fiyatlarla enerji tedarik edebilir." dedi.

Kuzey Akım 2'de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Kimseye yönelik bir kısıtlama yapmıyoruz. Bu sonbahar ve kış döneminde sevkiyatlar gerçekleştirebiliriz." dedi.