Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bişkek'teki ziyaretinin ikinci gününde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile birlikte, şair Nizami Gencevi'nin adını taşıyacak 550 öğrenci kapasiteli okulun açılışını gerçekleştirdi.

Aliyev ve Caparov ayrıca, Azerbaycan'ın üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in adı verilen 500 öğrenci kapasiteli 20 numaralı okulda düzenlenen törene katıldı.

Kırgızistan-Azerbaycan Dostluk Parkı açıldı

Caparov, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tamamen yeni bir stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını söyledi.

Aliyev, ziyaret kapsamında, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarının bulunduğu Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti.

İki liderin katılımıyla başkentin en lüks semtinde Kırgızistan-Azerbaycan Dostluk Parkı'nın açılışı yapıldı.