Hollanda seracılık sektör kuruluşu Glastuinbouw Nederland, üyeleriyle yaptığı son anketin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Seracılıkla uğraşan şirketlerin yaklaşık üçte birinin yüksek gaz ve elektrik fiyatları nedeniyle likidite sorunu yaşadığı kaydedilen açıklamada, "Enerji krizinin Hollanda seracılığı için felaket sonuçları oldu. İşletmelerin yüzde 8'inin bu yıl iflas başvurusunda bulunması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

"Yakın zamanda ürün yelpazesi daha da daralacak"

Açıklamada, sektördeki şirketlerin dörtte birinin istihdam kaybı tahmininde bulunduğu ve firmaların yüzde 75'inin likidite sorunları nedeniyle ürün yetiştirme stratejilerini değiştirdiği vurgulandı.

Enerji krizi nedeniyle piyasada daha az Hollanda sebzesi, meyvesi, çiçeği ve bitkisinin bulunacağına işaret edilen açıklamada, yakın zamanda ürün yelpazesinin daha da daralacağı belirtildi.

Hollanda, Avrupa'da en fazla çiçek ihraç eden ülke

Açıklamada, sera ve bahçecilik şirketlerinin enerji dönüşümü için yeterli mali kaynak ve teşviklere sahip olmadığının altı çizildi.

Enerji krizinin mevcut gelir modeline uymayan bir maliyet artışına neden olduğu ifade edilen açıklamada, sektöre yeterli destek sağlanmaması halinde krizin Hollanda ekonomisi için "felaket" sonuçlar ortaya çıkaracağı kaydedildi.

Hollanda, Avrupa'da en fazla çiçek ihraç eden ülke konumunda bulunuyor. Ülke, seralarıyla Avrupa'nın taze meyve ve sebze üretiminde de önemli rol oynuyor.

Seralarda, ısıtma ve aydınlatma sistemleri nedeniyle yoğun enerji kullanılıyor.