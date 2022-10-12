Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'daki enerji krizinin çözümü için Türkiye'yi işaret etti.

Putin, "Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz." açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı'nın bu açıklamasının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un İcra Kurulu Başkanı Alexey Miller de konuya ilişkin bir duyuruda bulundu.

Miller, "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye sınırında gaz için bir ticaret platformu, merkezi oluşturmaya hazırız." dedi.