Fransız basınındaki haberlere göre, CGT'den yapılan açıklamada, hükümetin petrol şirketleri TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde, işi bırakanların bir kısmının göreve dönmesini kapsayan "zorla işe başlatma" prosedürünün "zaruri olmadığı ve yasa dışı olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin bu adımla "şiddet yolunu seçtiği" bu nedenle "hükümet ve söz konusu şirketlerle yapılacak toplantılara katılımın askıya alındığı" aktarıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (OIT) de Paris yönetimini bu karar nedeniyle kınadığına işaret edilen açıklamada, "Zorla işe başlatma prosedürü, (rafinerilerle ilgili değil) sağlık, kurtarma, güvenlik araçları gibi temel faaliyetlerle ilgilidir. Bunlara yakıt ikmali sağlamak hükümetin vazifesidir. Fransa güya stratejik benzin stoklarıyla donatılmıştı. (Hükümet) Neden onları kullanmıyor?" ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, CGT ve sendikalar birliği Solidaires'in, üyelerini, rafineri çalışanlarına destek vermeye çağırarak hükümetin prosedürüne destek verilmemesini istedi.

OIT, Fransa yönetiminin ekim 2010'da "zorla işe başlatma" prosedürünü uygulamasına istinaden, 2011'de hükümete sunduğu görüşte, "kararın çalışmalar asgari düzeye inse de zorunlu olmayan bir hizmetin aksaması nedeniyle alındığını bu tür kararların tek taraflı alınmaması" tavsiyesini iletmişti.

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a OIT'nin görüşünü hatırlatarak hükümeti, ilgili şirketleri uzlaşmaya yanaşmaları için müdahil olmaya davet etti.

Öte yandan ülkedeki önemli siyasi isimlerden Yeşiller (EELV) Partisi Milletvekili Sandrine Rousseau da "zorla işe başlatma" prosedürünü "haksız" bularak hükümeti, grevcilere değil TotalEnergies'nin yönetimine baskı yapmaya çağırdı.

Rousseau, Fransa'da genel grev çağrısı yaptı.

Polis grevcilere fiziki müdahaleye kalkışabilir

Fransa'da petrol şirketleri TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüşen grevde hükümet dün, işi bırakanların bir kısmının göreve dönmesini kapsayan "zorla işe başlatma" prosedürünün devreye sokulması için talimat vermişti.

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan bir grev durumunda", çalışanlar işe dönmeye zorlanabilir. Buna karşı çıkan işçilere ise, 6 aya kadar hapis ve 10 bin euro para cezası uygulanabilir.

Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.

Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı.

Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görüldü.

Hükümet sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.

Yönetimin talimat verdiği "zorla işe başlatma" uygulamasına karşı çıkması durumunda polisin grevcilere fiziki müdahalede bulunabileceği öngörülüyor.