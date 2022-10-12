Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü
[Fotograf: AA]
Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Avdiyivka şehrine yönelik Rus güçlerinin düzenlediği saldırıda 7 sivilin öldüğü duyuruldu.
Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rus güçlerinin bu sabah Avdiyivka şehrine yönelik füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Saldırının şehrin merkezinde pazar yerine yapıldığını belirten Kirilenko, "Avdiyivka'nın sabah saatlerinde bombalanması sonucu en az 7 ölü ve 8 yaralı var. Ruslar, o sırada birçok insanın bulunduğu merkezde pazar yerini vurdu." ifadelerini kullandı.
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