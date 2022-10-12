Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer, basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, Lewentz'in sunduğu istifa dilekçesini kabul etti.

Eyalet İçişleri Bakanı Lewentz, 15 Temmuz 2021'de meydana gelen ve 134 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.

Lewentz'in selin yaşandığı gece olaylardan haberdar olmadığı, ertesi gün gelen elektronik posta yoluyla felaketi öğrendiği ortaya çıkmıştı.