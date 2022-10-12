Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı istifa etti
Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz istifa etti.
Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer, basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, Lewentz'in sunduğu istifa dilekçesini kabul etti.
Eyalet İçişleri Bakanı Lewentz, 15 Temmuz 2021'de meydana gelen ve 134 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.
Lewentz'in selin yaşandığı gece olaylardan haberdar olmadığı, ertesi gün gelen elektronik posta yoluyla felaketi öğrendiği ortaya çıkmıştı.
Etiketler: Almanya
Son Haberler
- 13:59
- 13:53
- 13:59
- 13:48
- 13:47
Sıradaki Haber
Kırgızistan'da 2 okula Haydar Aliyev ve Nizami Gencevi adları verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz