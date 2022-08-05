Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı
[Fotograf: AA]
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı.
Putin, Erdoğan ile Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuların da ele alınacağını dile getirdi.
Putin, Türkiye'nin buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağladığını vurguladı.
Putin, "Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır" dedi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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