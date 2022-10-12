Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada , "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Son Haberler
- 18:37
- 18:28
- 18:21
- 18:09
- 18:06
Sıradaki Haber
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesi istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz