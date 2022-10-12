Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesi istendi
[Fotograf: AA]
Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini istedi.
FETÖ üyeliğinden hakkında dava bulunan Güven'in, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin hazırladığı talepname doğrultusunda Almanya'dan iadesi talep edildi.
İade dosyası Adalet Bakanlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya gönderildi.
Firari FETÖ'cü Güven, Nokta Dergisi'nin yöneticisi olarak "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Hakkında adli kontrol tedbiri bulunan Cevheri Güven, yargı sürecinde yurt dışına kaçtı.
Resmi Gazete'de yer alan kararla mal varlığı dondurulan FETÖ'cüler arasında Güven'in de ismi vardı.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı FETÖ
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