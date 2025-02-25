Bakan Bolat: Müteahhitlik hizmetleri sektöründe 535 milyar dolarlık değere ulaştık

9. kez düzenlenen İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) Haftası (PPP Week) resmi açılış töreni Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak’ın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte konuşan Bolat, KÖİ modelinin altyapı, sağlık, eğitim ve teknoloji gibi sektörlerde kamu malları ve hizmetlerini sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir şekilde sağlama konusunda yetkin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yer alan ve hızla büyüyen bir ülke olduğunu ifade eden Bolat, bu nedenle ekonomik büyümeyi desteklemek, refahı artırmak ve altyapıyı modernize etmek amacıyla altyapı geliştirmeyi önceliklerinden biri haline getirdiğini kaydetti.

Bolat, Türkiye'nin son 20 yılda üstyapı ve altyapısını modernize ederek kamu hizmetlerini, sağlık, eğitim, adalet, çevre, enerji alanlarında geliştirdiğini vurgulayarak, "(Türkiye) Kendisini küresel ticaret ve yenilikte bir bölgesel lider olarak konumlandırmak amacıyla iddialı bir yolculuğa çıktı. KÖİ'ler, bu dönüşümde önemli bir rol oynadı ve yüksek kaliteli sürdürülebilir projelerin etkili bir şekilde sunulmasında vazgeçilmez bir model haline geldi. Bugün KÖİ Türkiye'nin altyapı gelişim stratejisinin temel çözümü oldu." diye konuştu.

"Türkiye, kentsel gelişim projelerinin inşasında KÖİ'lerden faydalanmıştır"

Kamu ve özel sektörün güçlü yönlerini bir araya getiren bu ortaklıkların, kaynakların son derece verimli kullanılmasını, risklerin paylaşılmasını ve her iki sektörün de bütçe kısıtlamaları nedeniyle tek başına ulaşamayacağı büyük ölçekli projelerin başarıyla tamamlanmasını sağladığını ifade eden Bolat, şöyle devam etti:

"Otoyol, demir yolları, köprüler, havaalanı, tüneller, deniz limanları, büyük ulaşım ağları ve enerji projelerinde, kentsel gelişim projelerinin inşasında, Türkiye KÖİ'lerden faydalanmıştır. Türkiye, dünya çapında altyapı inşa etme konusunda KÖİ'ler sayesinde büyük kazanımlar elde etmiştir. İstanbul Yeni Havalimanı, dünyadaki en büyük havalimanlarından biri, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler, küresel lojistik koridorlarının önemli kavşak noktaları olarak Asya ve Avrupa’yı bir araya getiriyor."

Bolat, Türkiye olarak, bu önemli projeleri rekor sürede gerçekleştirdiklerini ve Türk halkının hizmetine sunduklarının altını çizdi.

KÖİ modelinin verimliliği ve finansal yükü dengelemesinin bu başarıda büyük pay sahibi olduğunu dile getiren Bolat, Ticaret Bakanı olarak, yatırım ve projelerde kamu-özel sektör iş birliği modelinden faydalandıklarını söyledi.

Bolat, "Bu bağlamda, gümrük ofislerimizi ve sınır kapılarımızdaki gümrük noktalarımızı daha verimli, güvenli ve hızlı hale getirmek için modernize ediyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'de 19 gümrük kapısını çok başarılı bir şekilde KÖİ modeliyle tamamladık. İpsala, Habur, Kapıkule, Sarp, Hamzabeyli, Cilvegözü, Dilucu, Esendere, Çıldır Aktaş, Kapıköy, Türkgözü, Pazarkule, Nusaybin ve Muratbey gümrük içi gümrük projelerimiz bunlara örnektir." açıklamasında bulundu.

"KÖİ deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız"

Türkiye olarak, yurt dışındaki tüm ilgili taraflarla, KÖİ deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirten Bolat, “Bu deneyimlerin paylaşılmasının, dostane ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerimize vizyoner bir boyut katacağına inanıyorum." dedi.

Bolat, Türkiye'nin 1972 yılından bu yana yurt dışındaki müteahhitlik hizmetleri sektöründe 137 farklı ülkede tamamladığını, 12 bin 500 projeyle, 535 milyar dolarlık bir değere ulaştığını açıkladı.

Son 22 yılda ise 137 ülkede 485 milyar dolarlık projeler kazanıldığını bunların büyük çoğunluğunun tamamlandığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, müteahhitlik sektörü gibi teknik danışmanlık sektöründe de önemli bir deneyim kazanmış olup, teknik danışmanlık sektöründeki firmalarımız daha büyük projeler imzalayarak küresel oyuncular olacak. Türkiye’nin uluslararası müteahhitlik sektöründeki küresel oyuncu konumu ve KÖİ projelerindeki deneyimi, firmalarımızın rekabet gücünü artırmaktadır. Sonuç olarak, firmalarımız her yıl daha fazla projeyi yurt dışında üstlenmektedir. Ayrıca firmalarımız, projelerin sadece inşaat aşamasında değil, aynı zamanda operasyon aşamasında da yatırımcı olarak yer almaktadır. Bu şekilde, ülkelerin kalkınmasına ve ekonomik gelişmelerine katkı sağlıyor."

"KÖİ, daha az kaynakla daha fazla sonuç elde etmeyi hedefliyor"

Bakan Bolat, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yenilik talebinin hiçbir zaman bu kadar yüksek olmadığını belirterek, hükümetler ve işletmelerin, daha az kaynakla daha fazla altyapı, daha fazla hizmet ve daha fazla büyüme sağlamak amacıyla politikalar geliştirdiğini ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğunu ifade etti.

Bu noktada KÖİ modelinin, bu zorluğu fırsata dönüştürebilecek bir çözüm olarak ortaya çıktığını kaydeden Bolat, "KÖİ, daha az kaynakla daha fazla sonuç elde etmeyi hedefleyerek verimlilik önceliği ile daha fazla finansal, insan ve malzeme kaynağı sağlama amacını gütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, daha az yatırımla daha fazlasını başarmanın, mevcut kaynakların potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı ve kamu çıkarı için uzun vadeli değer oluşturan projeler sunmayı gerektirdiğini söyledi.

Kaynak verimliliğinin, günümüzün en kritik konuları olan iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi konular ile de doğrudan ilişkili olduğunu hatırlatan Bolat, "Bu nedenle, KÖİ'ler, yenilikçi çözümleri ölçekli bir şekilde uygulama kapasitesine sahip özel sektörün yatırım gücü ve teknik uzmanlığını, kamu sektörünün vizyonu, hukuki çerçeve ve politika desteği ile birleştirerek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletme ve buna uyum sağlama potansiyelini önemli ölçüde artıran çözümler sunuyor." diye konuştu.

KÖİ'lerin Türkiye için önemli bir kalkınma stratejisi temsil ettiğini belirten Bolat, söz konusu modelin kamu yararı ve vatandaşlar için büyük ve etkili projelerin gerçekleştirilmesini sağladığının altını çizdi.

Bakan Bolat, konuşmasının ardından Mutabakat Zaptı (MoU) imza törenlerine katıldı.

PPP Centre Of Excellence (PPPCOE), global işbirliği fırsatlarını ve bilgi paylaşımını artırmak için 3 farklı anlaşmaya imza attı. Bunlardan ilki Suudi Arabistan Ulusal KÖİ Merkezi ile imzalandı. İkinci anlaşma, yine karşılıklı işbirliği ve bilgi paylaşımı için Belarus ile gerçekleştirildi. Son anlaşma ise KÖİ ile ilgili global eğitimlerin bu platform üzerinden verilmesi amacıyla İsviçre merkezli global bir kuruluş olan Yetenek Ekonomisi Platformu ile yapıldı.