Bakan Bolat: Filistin’e destekler güçlendirilerek sürdürülecek

Soykırımcı İsrail'e karşı Filistin'e destekler sürüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleştirilen Helal fuarında Filistin’in partner ülke olarak ağırlandığını söyledi.

Bakan Bolat, İsrail’in soykırımcı politikalarına karşı Türkiye'nin, Filistin’e olan siyasi, ekonomik ve ticari desteğinin güçlendirilerek sürdürüleceğini vurguladı.

Bolat, paylaşımında Türkiye'nin İsrail ile bütün ticari işlemleri durdurduğuna da değindi. Ayrıca, Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Filistin'e yönelik muafiyet uygulandığının altını çizdi.