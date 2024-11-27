Bakan Bayraktar’dan Alman enerji şirketlerine Türkiye’ye yatırım çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu’na Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji yatırımlarına verdiği öneme işaret eden Bayraktar, ülkenin artan enerji talebini karşılamanın temel öncelikleri olduğunu söyledi.

Bayraktar, artan taleple 2022’de Türkiye'nin enerji ithalatının 96,5 milyar doları bulduğunu, yatırımlar yaparak bunu düşürmenin ikinci öncelikleri olduğunu dile getirdi.

"Karbonizasyon hedefimiz enerjiyi baştan değiştirecek bir alan"

Türkiye'nin gelecek 30 yılda karbon nötr bir ekonomi olmayı hedeflediğini vurgulayan Bayraktar, "Bu, diğerlerinden daha zor bir hedef çünkü aslında ekonominin tümünü etkileyecek. Yani sanayiden tarıma, tarımdan ulaştırmaya, binalara bütün alanları etkileyecek. Karbonizasyon hedefimiz enerjiyi baştan değiştirecek bir alan. Dolayısıyla bu üç hedefi birlikte sağlayabilmek için politikalarımızı şekillendiriyoruz. Hedef anlamında Almanya ile birçok benzerliğimiz söz konusu." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki hedeflerine ulaşabilmek için yenilenebilir enerjiyi en üst düzeye çıkaracağını ifade ederek, "Türkiye bugün rüzgâr ve güneşte 31 bin megavatı bulmuş durumda. Yenilenebilir enerjide 2035 yol haritasını açıkladık. Bu gücü, 2035’te rüzgâr ve güneşte 120 bin megavata ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin iletim şebekesini çok daha güçlü hale getirmeye çalıştığına işaret eden Bayraktar, bunun için 28 milyar dolarlık bir yatırım planladıklarını anlattı.

Bayraktar, Avrupa ile enterkonneksiyon kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Tüm bunları yaptığımızda Türkiye 2035’e geldiğinde elektriğinin yüzde 77’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak hale gelecek. Yenilenebilir enerjide önümüzde çok önemli bir süreç var. 100 milyar doları bulacak önemli bir yatırım alanı var. Projelerimiz var. Bu alanda birçok tecrübesi olan Alman yatırımcıları ve yeni yatırımcıları ülkemize beklediğimizi ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

20 milyar dolarlık yatırım planı

Enerji verimliliğinde de Türkiye’nin çok büyük potansiyeli olduğuna işaret eden Bayraktar, bu yılın başında açıkladıkları Türkiye'nin ikinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'yla çok iddialı bir programı yine ortaya koyduklarını ve bu alanda da kamu ve özel sektör olarak 20 milyar dolarlık bir yatırım planladıklarını söyledi.

Nükleer enerjinin, Türkiye’nin ve dünyanın karbonsuzlaşma hedeflerinde mutlaka olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Türkiye 2050 yılına kadar mevcut nükleer kapasitesini geliştirecek. Yani Akkuyu'daki santrali tamamlayıp yaklaşık 20 bin megavatlık bir nükleer güce sahip olmayı, nükleer elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Bu sayede de ülkemizin enerjisinin, elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu nükleerden karşılamayı 2050’de hedefliyoruz."

Bayraktar, Türkiye’nin doğal gazda altyapıya büyük yatırım yaptığını, tedarik portföyünü çeşitlendirdiğini belirterek, Balkanlar’ın ve Orta Avrupa’nın arz güvenliğine katkı yapabileceklerini vurguladı.

"Enerji dönüşümü madenler olmadan maalesef olmayacak"

Enerji dönüşümünde madenlerin önemine değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz elbette ki bütün bu dönüşümü, enerji dönüşümünü yaparken işin ekipman tarafına ve madenler tarafına da odaklanmalıyız. Türkiye olarak son yıllarda Eskişehir'de keşfettiğimiz kritik minerallerle, nadir toprak elementleriyle önemli bir potansiyele sahibiz. Çünkü bu enerji dönüşümü madenler olmadan maalesef olmayacak ve orada da çok önemli tekelleşmeler var. Dolayısıyla biz diyoruz ki madenlerden başlayarak ama gerek panel üretiminde gerek türbin üretiminde mutlaka Türkiye ile Almanya'nın işbirliği yapabilmesi lazım.”

Bayraktar, “Önerim şu, değerli Bakan Habeck, eğer siz de uygun görürseniz bu enerji forumunu Enerji ve Madenler Ortaklığı Platformu'na döndürmek. Çünkü önümüzdeki süreçte bizim mutlaka bu madenleri, kritik madenleri doğru şekilde çıkarıp piyasaya sunmamız ve bu anlamda tedarik zincirini doğru şekilde kurmamız gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan yeni gelişen hidrojen depolama, karbon yakalama konularında yoğun bir mesai harcarken de burada da birlikte işbirliği imkanlarını ararken bir taraftan da elbette ki vatandaşlarımıza, insanımıza, sanayimize kesintisiz, kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla enerji sunmak için de büyük bir gayretin içerisindeyiz." dedi.

İşbirliği anlaşmaları imzalandı

Konuşmaların ardından Bakanların refakatinde Pomega ile Nordex Enerji AŞ arasında batarya ürünlerinin satın alımı, Enercon ile İş Enerji ve Polat Enerji ortaklığı arasında rüzgâr türbini kurulması ve Enerjisa ile Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında ortak araştırma girişimleri alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Tören sonrasında basına açıklamalarda bulunan Bayraktar ve Habeck, Türk ve Alman enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Bayraktar, bu kapsamda Alman mevkidaşı Habeck ile baş başa görüşme de gerçekleştirdi.

Öte yandan, Habeck, Alman Siemens şirketinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için gerekli parçaları sağlama sürecinin aksamasının iki ülke arasındaki gelecekte enerji alanındaki işbirliğini nasıl etkileyeceği konusunda sorusuna, Alman hükümeti olarak söz konusu süreci geciktirmediklerini belirtti.

Alman hükümetinin özel bir garanti programı olduğunu hatırlatan Habeck, Türkiye ile enerji konusunda işbirliğine büyük ilgi duyduklarını vurguladı.