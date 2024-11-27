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Ekonomi
AA 27.11.2024 17:41

Libya'nın petrol ve gaz üretimi son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Libya'nın ham petrol ve gaz üretimi günlük 1 milyon 578 bin varili aşarak son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Libya'nın petrol ve gaz üretimi son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
[Fotograf: Reuters]

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, bugün üretimin 1 milyon 380 bin 470 varili ham petrol, 198 bin 190 varili gaz olmak üzere toplam 1 milyon 578 bin 660 varile ulaştığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, bugünkü rakam son 11 yılın en yüksek petrol ve gaz üretimi oldu.

NOC'un dünkü açıklamasında, petrol ve gaz üretiminin gün geçtikçe arttığı ve 2027 başında Libya'nın petrol ve gaz üretimini 2 milyon varile yükselmesinin hedeflendiği kaydedilmişti.

Libya, OPEC verilerine göre, 50 milyar varil petrol ile Afrika'nın en çok petrol rezervine sahip ülkesi konumunda ancak bölünmüşlük ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle çeşitli dönemlerde petrol sahaları kapanıyor ve üretimde aksaklıklar yaşanıyor.

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