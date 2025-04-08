Bakan Bolat, BAE'de iş insanlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi ile birlikte iki ülkenin iş insanlarının katılımıyla toplantı düzenlediklerini aktardı.

Söz konusu toplantıda firmaların ortak projelerde yer alması ve ortaklıklarını güçlendirme noktasında atılabilecek adımları ve başta üçüncü ülkelerde işbirliği olmak üzere yeni işbirliği alanlarını ele aldıklarını belirten Bolat, "Toplantıda iş insanlarının talep ve beklentilerini dinledik, istişarelerde bulunduk. İkili ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımları artırma konusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Türk İş Konseyi toplantısı düzenlendi

Bolat, ayrıca, Abu Dabi'de gerçekleştirilen Dünya Türk İş Konseyi toplantısına da katılarak, BAE'de faaliyet yürüten iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye'nin BAE ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde yaşanan sorunları ele alarak firma temsilcilerinin önerilerini dinlediklerini, BAE ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarını değerlendirdiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Türk iş dünyasının uluslararası başarıları yurt dışında önemli bir Türk iş dünyası ağının oluşması ve Türk diasporasının güçlenmesine katkı sağlarken, Ticaret Bakanlığı olarak vermiş olduğumuz desteklerle iş insanlarımız ve girişimcilerimizin yurt dışı faaliyetlerinde de yanlarında olmaya devam edeceğiz."