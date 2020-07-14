Bakan Albayrak'tan pancar çiftçisine bayram müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ağustos ayında ödenecek 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pancar çiftçisine bayram müjdesi verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisinin bedelinin yarısı üzerinden 20 bin çiftçinin kullanımına sunulduğunu hatırlattı.
Albayrak, ağustos ayı için 122 milyon 593 bin TL avans bedelinin pancar çiftçisinin hesabına yatırıldığını kaydetti.
Albayrak paylaşımında, "600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de ağustos ayında ödenecek 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 14, 2020
600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk.
BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz.
Hayırlı olsun pic.twitter.com/K3dtsU9C5N
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