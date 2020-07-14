Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pancar çiftçisine bayram müjdesi verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisinin bedelinin yarısı üzerinden 20 bin çiftçinin kullanımına sunulduğunu hatırlattı.

Albayrak, ağustos ayı için 122 milyon 593 bin TL avans bedelinin pancar çiftçisinin hesabına yatırıldığını kaydetti.

Albayrak paylaşımında, "600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de ağustos ayında ödenecek 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.