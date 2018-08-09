Bakan Albayrak yeni ekonomi modelini açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeni Ekonomi Model'e ilişkin çerçeve yarın Bakanımız Berat Albayrak tarafından kamuoyuyla paylaşılacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türk bankacılık sisteminin, sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda olduğu belirtildi.

Bütçe açığının yüzde 1,5'ler seviyesinde sınırlandırılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine borç çevirme oranları yüzde 100'lerin altına inecek. 2019 büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, cari açığın yüzde 4 civarlarında dengelenmesi bekleniyor. 2018'in kalanında tasarruf ve gelir artırıcı önlemle faiz dışı fazlanın 5 milyar liraya yükselmesi hedefleniyor."

Kaynak: AA / TRT Haber