  • 09 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.391
    EURO 6.261
  • BIST 98417.12
    ALTIN 211.171
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Albayrak yeni ekonomi modelini açıklayacak

Bakan Albayrak yeni ekonomi modelini açıklayacak

Hazine Bakanlığı, yeni ekonomi modelinin yarın Bakan Berat Albayrak tarafından açıklanacağını duyurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Albayrak yeni ekonomi modelini açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeni Ekonomi Model'e ilişkin çerçeve yarın Bakanımız Berat Albayrak tarafından kamuoyuyla paylaşılacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türk bankacılık sisteminin, sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları etkin biçimde yönetebilecek konumda olduğu belirtildi.

Bütçe açığının yüzde 1,5'ler seviyesinde sınırlandırılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine borç çevirme oranları yüzde 100'lerin altına inecek. 2019 büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, cari açığın yüzde 4 civarlarında dengelenmesi bekleniyor. 2018'in kalanında tasarruf ve gelir artırıcı önlemle faiz dışı fazlanın 5 milyar liraya yükselmesi hedefleniyor."

Kaynak: AA / TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER