İmar Barışı başvuruları 3 milyon 780 bine ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı başvurularındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Kurum, "İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir. 31 Ekim'e kadar başvurusu var, 31 aralıka kadar ödeme son. ciddi bir talep var. " dedi.

Kurum, "2017 yılı sonrası yapılan kaçak yapılara ilişkin tespitlerimizi yapıp içişleri bakanlıklarımıza valilerimize iletiyoruz. Bunların yıkımını gerçekleştiriyor olacağız. Bu yeni bina yapma kanunu değil, bir imar barışı, 2017 sonuna kadar binaları ilgilendiriyor. Yeni bina yapmaya müsaade eden bir yasa değil. Bunları yapanlar izin verenler hakkında yapılması gereken neyse süreç içinde yapacağımızı, sert şekilde cevaplarımızı vereceğimizi herkesin bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, AA