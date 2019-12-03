Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun, Yeni Ekonomi Programı (YEP) projeksiyonlarına paralel olarak kasım ayında bir miktar yükseldiğini ve yüzde 10,56 olduğunu belirtti.

Görünümdeki iyileşmenin sürdüğünü ifade eden Albayrak, "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.

Enflasyon YEP projeksiyonlarımıza paralel olarak Kasım ayında bir miktar yükseldi ve %10,56 oldu.



Görünümdeki iyileşme sürüyor. Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 3, 2019

Albayrak, "Dengelenme sürecinde kurda yakalanan istikrar, gıda arzındaki artış, ithalattaki düşüş, enflasyondaki olumlu görünümü sürdürüyor. Ayrıca tüketici fiyatlarında, ÜFE kaynaklı baskı da oldukça azalmıştır. Bu tablo, yılı %12 hedefinin altında kapatabileceğimizi göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber