Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının uygulamaya aldığı yeni kredi destek paketi ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, şunları söyledi:

"Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."