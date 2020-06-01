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Bakan Albayrak: Kamu bankalarının finansman paketi hayırlı olsun
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının uygulamaya aldığı yeni kredi destek paketi ile ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, şunları söyledi:
"Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."
Etiketler: son dakika berat albayrakSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 12:24
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