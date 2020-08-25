Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise yüzde 73'e yükseldi." dedi.