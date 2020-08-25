Salgın Türkiye'nin mega projelerini durduramadı.

İstanbul Finans Merkezi’ndeki çalışmalar da bu dönemde devam etti. Hedef 2022 yılının ilk çeyreğinde taşınmaların başlanması.

Projenin, finansal kurumlar ile birlikte, kamu finansal kuruluşların yönetimlerini ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasını (TCMB) bir araya getirilmesi planlanıyor. Katılım Finans Sistemi de, finansal kuruluşlar arasında önemli yer tutacak.

Katılım finansı, insanı temel alan bir sistem…

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TRT Haber'in konuğu oldu, sistemi diğerlerinden ayıran detayları anlattı.

'Faizli ortamda tutulmayan tasarruflar ekonomiye kazandırılacak'

Prof. Dr. Aşan, "Özellikle KOBİ’lerin finansmana erişim, reel sektörün finansman erişimi, bu yeni girişimlerin finansmana erişimi konusunda şöyle söyleyelim bankacılık sektöründen daha başarılı bir alanı genişletiyor olacağız bu katılım finansı sayesinde. Kendi tercihleriyle birikimlerini işte bu faizli ortamlarda diyeceğim değerlendirmek istemeyenler, bu tür insanların da bu yaklaşımı olan insanların da işte o dışarıda tuttukları tasarrufları içeri çekmemizin de bir yolu olacak" diye konuştu.

Finans merkezinin kalbi olması beklenen İstanbul Finans Merkezi projesinde ilk temel unsurda katılım finans sistemi yer alıyor. Katılım finans sistemi tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve sürdürülebilir ekonominin desteklenmesinde önemli rol oynuyor.

"Katar Finans Merkezi ile de anlaşma imzaladık"

İstanbul Finans Merkezi global bir finans merkezi olmak için diğer ülkelerin finans merkezleri ile de işbirliği içinde.

Aşan, "Katar Finans Merkezi ile de bir anlaşma imzaladık dolayısıyla onlarla şimdi daha derin bir işbirliğimiz oluşmaya başladı, Malezya inşallah bunlardan bir tanesi olacak onlarla da sıkı görüşmelerimiz devam ediyor, tabii ki Astana ile de işbirliği yapmak isteriz" dedi.

'İstanbul Finans Merkezi'nde sanal teknopark oluşturacağız'

İstanbul Finans Merkezi projesinde ikinci temel unsur da kısa adıyla Fintek diye bilinen finansal teknolojiler bulunuyor. Fintek kavramı yeni nesil bankacılık, yapay zeka, mobil teknolojiler, blokchain gibi birçok birimi içine alıyor.

Aşan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Burayla bağlantılı bir finansal teknolojiler üssü inşallah kuracağız. Belki de bir ilki yapacağız ve bir sanal teknoparkı inşallah oluşturacağız şimdi onu çalışmalarını zaten yapıyoruz"

'Türkiye hızla toparlandı'

Aşan, Türkiye ekonomisindeki normalleşmeyle ilgili, "Üretimi durdurmamamız gerekiyordu çok şükür durdurmadık çok önemli bir şeydi, o durdurmadığımız süre içerisinde bakın tam tersine durduranlardan bir miktar pazar alabildik" şeklinde konuştu.