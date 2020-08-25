Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artarak 374 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2 yükselerek 13.217 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 artışla 6.163 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 5.067 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 primle 7.213 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 kazançla 20.309 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1817 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin'in 1'inci faz ticaret anlaşması üzerindeki görüşmelere yeniden başlaması, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin pozitif haber akışı ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 15 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına yaklaşık 81 milyar euro mali destek verilmesini teklif etmesinin, pay piyasalarını pozitif etkilediğini söyledi.

Almanya ekonomisinin COVID-19 nedeniyle 2'nci çeyrekte yüzde 9,7 daralmasının ardından "en kötünün geride kaldığı" değerlendirmelerinin öne çıktığını aktaran analistler, bugün öğleden sonra Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.