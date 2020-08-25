Kazımi'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan üst düzey heyetle "Irak, Ürdün ve Mısır Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Amman'a hareket etti.

Amman'da Kazımi'nin Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geleceği kaydedilerek, "Üçlü zirve, üç ülke arasındaki ekonomik işbirliği, ticari ve yatırım konularıyla bölgesel gelişmeleri içerecek." denildi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini İran'ın ardından ABD'ye yapmıştı.