  • 03 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.03
    EURO 6.974
  • BIST 98165.16
    ALTIN 233.319
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bakan Albayrak: En kötü dönemi geride bıraktık, spekülatif ataklar atlatıldı

Bakan Albayrak: En kötü dönemi geride bıraktık, spekülatif ataklar atlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki hafta enflasyonla mücadele çerçevesini açıklayacaklarını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Albayrak: En kötü dönemi geride bıraktık, spekülatif ataklar atlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eylül ayı enflasyonunu, beklentilerin üzerinde bir rakam olarak değerlendirdi. Albayrak "En kötüyü geride bıraktık, spekülatif ataklar atlatıldı." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

"Beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık"

"Bu oran gerek piyasa gerek Merkez Bankası çalışmaları beklentisi üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık. Enflasyonla topyekün mücadeleyi açıklamıştık. Bu hafta sektörel bazlı, grup bazlı görüşmeleri başlatacağımız genel bir kamuoyuna önümüzdeki hafta anons edeceğiz. Çerçeveyi ortaya koyacağız."

"En kötüyü geride bıraktık, spekülatif süreç püskürtüldü"

"En kötüyü geride bıraktık. Eylül ayı beklentiler açısından en kötünün olduğu bir aydı. Önce kur özelinde spekülatif bir süreç yaşadık, bunu püskürttük. Eylülde attığımız adımlarla birlikte ekonomide bu birkaç aylık yaşanan sürecin etkilerinin kalıcı değil artık bu süreci geride bırakarak daha somut gerçekçi ve güvenli adımlarla yürüyeceğimiz sürecin sinyallerini almaya başladık."

McKinsey ile danışmanlık anlaşması

"Görüş alacağız ama yerli ve milli duruşla biz yöneteceğiz, son sözü biz söyleyeceğiz. Yapılan yorumlar cehaletten değilse ihanetten. Yabancı ofislerle dün de çalışıldı bugün de çalışılabilir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER