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Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün domates oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 35,30 ile domateste görüldü.

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Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün domates oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 35,30 ile domateste oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre fiyat artışında domatesi, yüzde 31,82 ile sivri biber, yüzde 31,36 ile bilgisayar izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 29,12 ile salça, yüzde 25,45 ile yazım ve çizim kağıtları, yüzde 24,89 ile fırınlı ocaklar, yüzde 24,38 ile ütü, yüzde 23,95 ile patlıcan, yüzde 22,33 ile hazır perde (takmatik), yüzde 20,24 ile bulaşık makinesi yer aldı.

En çok limon ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise, yüzde 28,53 ile limonda gerçekleşti. Bunu, yüzde 13,46 ile balık, yüzde 11,37 ile havuç, yüzde 10,58 ile elma, yüzde 8,47 ile kuru soğan, yüzde 8,15 ile patates, yüzde 7,04 ile nohut, yüzde 7,02 ile araba kiralama ücreti izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: zam, TÜİK, TÜFE, limon, enflasyon, domates
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