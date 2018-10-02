  • 02 EKIM 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 5.999
    EURO 6.924
  • BIST 98206.54
    ALTIN 230.123
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bingöl'de çiftçilere 6 bin 500 adet ceviz fidanı dağıtıldı

Bingöl'de çiftçilere 6 bin 500 adet ceviz fidanı dağıtıldı

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 yılda 500 bin ceviz fidan dikimi kampanyası kapsamında, 37 çiftçiye 6 bin 500 ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bingölde çiftçilere 6 bin 500 adet ceviz fidanı dağıtıldı

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü Düzağaç kampüsünde düzenlenen törenle çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, 2011 yılında İl Özel İdaresince başlatılan, 5 yılda 500 bin ceviz fidanı dikimi kampanyasının yoğun talep ve potansiyelinin yüksek olması dolayısıyla sürenin uzatıldığını söyledi.

Kampanyanın başlatıldığı 2011 yılından 2018 yılına kadar 169 bin ceviz fidanının dikildiğini ve 245 ceviz kapama tesisinin kurulduğunu belirten Burhan Bahadır, şu bilgileri verdi:

"Projenin amacı ceviz yetiştiriciliği konusunda potansiyeli yüksek olan ilimizde geleneksel yöntemlerle yapılan ceviz yetiştiriciliğini, modern ceviz yetiştiriciliğine dönüştürmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. 2018 yılı için 5 dekar ve üzeri alanlarda 37 adet kapama ceviz bahçesiyle 6 bin 500 ceviz fidanının dağıtımı yapılacaktır. 2011 yılından itibaren projeye 1 milyon 517 bin 66 lira hibe olmak üzere 2 milyon 272 bin 780 liralık ödenek aktarılmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: çiftçi, ceviz fidanı, Burhan Bahadır, Bingöl
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER