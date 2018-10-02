Bingöl'de çiftçilere 6 bin 500 adet ceviz fidanı dağıtıldı

Bingöl Tarım ve Orman Müdürlüğü Düzağaç kampüsünde düzenlenen törenle çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, 2011 yılında İl Özel İdaresince başlatılan, 5 yılda 500 bin ceviz fidanı dikimi kampanyasının yoğun talep ve potansiyelinin yüksek olması dolayısıyla sürenin uzatıldığını söyledi.

Kampanyanın başlatıldığı 2011 yılından 2018 yılına kadar 169 bin ceviz fidanının dikildiğini ve 245 ceviz kapama tesisinin kurulduğunu belirten Burhan Bahadır, şu bilgileri verdi:

"Projenin amacı ceviz yetiştiriciliği konusunda potansiyeli yüksek olan ilimizde geleneksel yöntemlerle yapılan ceviz yetiştiriciliğini, modern ceviz yetiştiriciliğine dönüştürmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. 2018 yılı için 5 dekar ve üzeri alanlarda 37 adet kapama ceviz bahçesiyle 6 bin 500 ceviz fidanının dağıtımı yapılacaktır. 2011 yılından itibaren projeye 1 milyon 517 bin 66 lira hibe olmak üzere 2 milyon 272 bin 780 liralık ödenek aktarılmıştır."

Kaynak: AA