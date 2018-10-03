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Enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüfe aylık yüzde 6,30, üfe yüzde 10,88 oldu.

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Enflasyon rakamları açıklandı

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Etiketler: enflasyon
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