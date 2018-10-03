Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüfe aylık yüzde 6,30, üfe yüzde 10,88 oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili açıklama
9 Eylül Üniversitesine ByLock operasyonu: 10 gözaltı kararı
TRT World Forum başladı
New York Times'tan Trump'a "vergi kaçakçılığı" suçlaması
Trump'ın BM programlarına mali desteği kesmek istediği iddia edildi
Enflasyon rakamları açıklandı
Endonezya'da deprem bölgesinde yanardağ patladı
Mardin'de masal anlatıcıları büyüklere masal anlattı