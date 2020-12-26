Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de
Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’na dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun, yürürlüğe girdi.
İki ülke arasındaki anlaşma 25 Şubat 2020'de Bakü'de imzalanmıştı. Kanun, anlaşma eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanını yetkili kılıyor.
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