Düdüklü tencereden tavaya, çaydanlıktan çelik bardaklara...

Mutfak araç ve gereçlerine dair birçok ürün Adıyaman'da üretiliyor.

Merkezi İstanbul'da bulunan firma, 5 yıl önce üretim için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde fabrika kurdu, 230 kişi istihdam edildi.

Çelikten üretilen mutfak malzemeleri 6 kıtada 90 ülkeye ihraç ediliyor.

Üretim 44 yıldır sürüyor

Fabrika İhracat Müdürü Talha Özger, bölge bayiliklerinin olduğu bazı ülkeleri şöyle sıraladı:

"Ortadoğu bölgesinde Mısır, Cezayir, Tunus'ta, Avrupa’nın tamamında, Güney Amerika bölgelerinde, Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'da bölge bayiliklerimiz mevcut."

44 yıldır üretim yapan firma, Türk çelik ürünlerinin tanıtımı için yurt dışındaki yarışmalara sponsorluk da yapıyor.