Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupalı rakiplerini geride bırakan THY zirvede
2 Mart 2021 verilerine göre, THY 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü. İddialı birçok hava yolu firması ise listede ilk 10'a giremedi.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporunu açıkladı.
THY 554 uçuşla liderlik koltuğunda
Avrupalı rakiplerini geride bırakan Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 554 uçuşla listenin ilk sırasında yer aldı.
THY'yi, 330 günlük uçuşla Wideroe takip etti. Listenin 3. sırasında 322 uçuşla Air France, 4. sırasında 271 uçuşla DHL, 5. sırasında 239 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 6. sırasında ise 230 uçuşla KLM yer aldı.
İddiaları firmalar ilk 10'a giremedi
Raporda günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların 2019 yılına göre yüzde 54,6 azaldığı ve Ryanair, Wizz Air, Easy Jet gibi iddialı hava yolarının listede ilk 10'a giremediği kaydedildi.
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